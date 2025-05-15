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19:02, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате

Зеленский: Переговоры можно провести в онлайн-формате
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на территории республики можно провести в онлайн-формате. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это не война, которая была 100 лет назад. Есть медиа, есть Интернет. Можно не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский выдвинул условия для переговоров, заявив, что прекращение огня должно предшествовать мирному урегулированию. По его словам, вдавшись и начав спорить о деталях, можно потратить годы на урегулирование конфликта.

Вот это да!
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