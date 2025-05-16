Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите ЕПС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает «Укринформ».

«Да, Президент уже в Албании для участия в саммите ЕПС», — сказал он.

Встреча состоится 16 мая в Тиране. Как отмечают организаторы, в мероприятии должны принять участие главы 47 государств, в том числе Украины, Франции, Великобритании и других.

Днем ранее украинский лидер покинул Турцию, где у него состоялись переговоры с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, 16 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между российской и украинской делегациями, изначально запланированные на 15 мая.