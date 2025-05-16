Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 16 мая 2025Бывший СССР

Зеленский позвонил Трампу в окружении европейских лидеров

Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском позвонили президенту США Дональду Трампу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорил с Президентом США Дональдом Трампом вместе с Президентом Макроном, Федеральным канцлером Мерцом, премьер-министрами Стармером и Туском. Обсудили встречу в Стамбуле», — написал он.

Политик подчеркнул, что Украина готова предпринять максимально быстрые шаги для достижения мира. Он также призвал американского лидера ввести новые санкции против России, если Москва откажется от прекращения огня.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле министр обороны страны Рустем Умеров высказался о возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Киев потенциально готовит встречу на высшем уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары советовали притвориться невменяемой

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости