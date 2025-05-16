Зеленский позвонил Трампу в окружении европейских лидеров

Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском позвонили президенту США Дональду Трампу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорил с Президентом США Дональдом Трампом вместе с Президентом Макроном, Федеральным канцлером Мерцом, премьер-министрами Стармером и Туском. Обсудили встречу в Стамбуле», — написал он.

Политик подчеркнул, что Украина готова предпринять максимально быстрые шаги для достижения мира. Он также призвал американского лидера ввести новые санкции против России, если Москва откажется от прекращения огня.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле министр обороны страны Рустем Умеров высказался о возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Киев потенциально готовит встречу на высшем уровне.