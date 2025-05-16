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16:45, 16 мая 2025Бывший СССР

Глава украинской делегации высказался о встрече Путина и Зеленского

Умеров: Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

В первых заявлениях после переговоров глава украинской делегации Рустем Умеров высказался о потенциальной встрече России и Украины на высочайшем уровне, его слова передает «Общественное» в прямом эфире на YouTube.

«Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — сказал чиновник.

Переговоры представителей России и Украины состоялись 16 мая при посредничестве Турции. Они проходили в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче.

Также сообщается, что одним из итогов переговоров стала договоренность об обмене пленными. По словам Умерова, обмен состоится в формате «1000 на 1000».

Ранее стало известно о завершении переговоров Украины и России. Российско-украинская встреча длилась почти два часа.

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