Переговоры России и Украины завершились

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Встреча делегаций завершилась», — сообщил источник агентству в 15:20 по московскому времени.
Российско-украинские переговоры длились почти два часа.
Встреча делегаций началась с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. В своем обращении министр подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта является единственно возможным выходом из ситуации.
Дополнительно сообщается, что турецкий министр иностранных дел остался в переговорном зале после вступительного слова перед началом встречи.
Ранее МИД России опубликовал кадры начала переговоров представителей России и Украины.