Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Встреча делегаций завершилась», — сообщил источник агентству в 15:20 по московскому времени.

Российско-украинские переговоры длились почти два часа.

Встреча делегаций началась с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. В своем обращении министр подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта является единственно возможным выходом из ситуации.

Дополнительно сообщается, что турецкий министр иностранных дел остался в переговорном зале после вступительного слова перед началом встречи.

Ранее МИД России опубликовал кадры начала переговоров представителей России и Украины.