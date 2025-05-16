МИД показал кадры с переговоров России и Украины

МИД опубликовал фото с переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

МИД России опубликовал фотографии с прямых переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Делегация России принимает участие в российско-украинских переговорах с участием (в их начальной стадии) турецкой стороны», — так подписаны кадры с места событий.

Ранее появилось видео начала переговоров делегаций России и Украины, начавшихся с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. В нем глава турецкого внешнеполитического ведомства указал, что мирное урегулирование конфликта является единственно возможным выходом из ситуации.