Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 16 мая 2025Мир

МИД показал кадры с переговоров России и Украины

МИД опубликовал фото с переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России опубликовал фотографии с прямых переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Делегация России принимает участие в российско-украинских переговорах с участием (в их начальной стадии) турецкой стороны», — так подписаны кадры с места событий.

Ранее появилось видео начала переговоров делегаций России и Украины, начавшихся с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. В нем глава турецкого внешнеполитического ведомства указал, что мирное урегулирование конфликта является единственно возможным выходом из ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

    В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

    Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

    Два новых фигуранта по делу о расправе над экс-мэром Самары попали в международный розыск

    Российский фондовый рынок отреагировал на новости с переговоров в Стамбуле

    Украинский депутат раскрыл содержание переговоров в Стамбуле

    Делегации России и Украины разошлись

    Восьмилетний мальчик выпал из окна и распорол живот в отеле на курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости