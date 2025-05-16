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14:19, 16 мая 2025Мир

Появилось видео начала переговоров России с Украиной

Появилось видео начала переговоров с приветственным словом Фидана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Появилось видео двусторонних переговоров России и Украины, начавшихся с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. Соответствующие кадры публикует РБК.

На видео можно заметить Фидана, выступающего с обращением. В нем глава турецкого внешнеполитического ведомства указал, что мирное урегулирование конфликта является единственно возможным выходом из ситуации. Он также понадеялся на возможную встречу лидеров двух государств.

Ранее стало известно, что помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле. До этого представитель Кремля провел короткую встречу с директором по политическому планированию Государственного департамента США Майклом Энтоном. Также украинские представители встретились с американским госсекретарем Марко Рубио и властями Турции.

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