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13:17, 16 мая 2025Мир

Мединский прибыл на переговоры в Стамбуле

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Машина помощника российского лидера прибыла к офису президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого Мединский провел короткую встречу с директором по политическому планированию Государственного департамента США Майклом Энтоном. Остальная часть делегации РФ уже находится на месте переговоров.

Ранее сообщалось, что Мединский сразу после встречи с представителями США присоединится к делегации Москвы на двусторонних переговорах с Киевом. До этого украинские представители провели встречу с госсекретарем США Марко Рубио и турецкими политиками.

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