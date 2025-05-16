Мединский прибыл на переговоры в Стамбуле

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Машина помощника российского лидера прибыла к офису президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого Мединский провел короткую встречу с директором по политическому планированию Государственного департамента США Майклом Энтоном. Остальная часть делегации РФ уже находится на месте переговоров.

Ранее сообщалось, что Мединский сразу после встречи с представителями США присоединится к делегации Москвы на двусторонних переговорах с Киевом. До этого украинские представители провели встречу с госсекретарем США Марко Рубио и турецкими политиками.