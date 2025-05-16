Мединский в ближайшее время приступит к переговорам с Украиной

Мединский после встречи с представителями США присоединится к делегации России

Помощник российского лидера Владимир Мединский после встречи с представителями США присоединится к делегации России на переговорах с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«После контакта с США глава российской делегации присоединится [к переговорам], [он] приедет в ближайшие минуты», — сообщил анонимный собеседник.

Ранее стало известно, что встречу с Мединским проведет директор по политическому планированию Госдепа США Майкл Энтон. Как отмечал журнал Politico в апреле этого года, Энтон является малозаметным, но очень важным в вопросах внешней политики чиновником администрации президента США Дональда Трампа. С его именем связывают победу политика на выборах 2016 года, а также его называют самым влиятельным публицистом Республиканской партии.

Также Энтон известен как критик участия Соединенных Штатов в конфликте на Украине и предоставления военной помощи Киеву.