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12:33, 16 мая 2025Мир

«Украина жизненно важна для России». США отправили на переговоры в Стамбул Майкла Энтона. Что он думает об украинском конфликте?

США на переговорах с РФ в Турции представит представитель Госдепа Энтон
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает агентство Reuters.

Как отмечал журнал Politico в апреле этого года, Энтон является малозаметным, но очень влиятельным в вопросах внешней политики чиновником администрации президента США Дональда Трампа. С его именем связывают победу политика на выборах 2016 года. Также его называют одним из главных публицистов Республиканской партии.

Кто такой Майкл Энтон, какая у него позиция по конфликту на Украине и что он будет делать в Стамбуле — в материале «Ленты.ру».

Майкл Энтон

Майкл Энтон

Фото: state.gov

Что известно о позиции Майкла Энтона по конфликту на Украине?

Майкл Энтон — бывший член Совета по национальной безопасности при первом сроке Трампа и научный сотрудник Института Клермонта, являющегося одним из наиболее влиятельных консервативных интеллектуальных центров США.

Как Майкл Энтон повлиял на победу Трампа в 2016 году?

Майкл Энтон прославился как спичрайтер и политический эссеист, с которым работали многие известные деятели, включая бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс и миллиардера Руперта Мердока. Кроме того, он известен как последователь одного из самых влиятельных политических философов XX века Лео Штрауса, который работал в колледже, где позже будущий сотрудник Госдепа получит образование.

Несколько раз он публиковал программные статьи, в которых высказывался о проблемах США и Республиканской партии. Одним из самых влиятельных его текстов стало эссе «Выборы рейса 93», где Энтон сравнил возможную победу Хиллари Клинтон с захватом самолета террористами 11 сентября 2001 года. Там же он призывал сомневающихся в Трампе консерваторов дать шанс и поддержать его кандидатуру на выборах 2016 года, чтобы не допустить прихода к власти демократов.

«Выборы рейса 93» получили широкую огласку среди консервативных спикеров и позволили как многим идеологам республиканцев, так и их обычным избирателям присмотреться к Трампу и поддержать его на выборах. В связи с этим Энтона часто называют самым влиятельным мыслителем-республиканцем, который смог оформить резкий стиль и популизм президента в сложные философские и интеллектуальные концепции.

На полях его журнала будущий сотрудник Госдепа многократно критиковал участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине и военную помощь Киеву. В частности, на рубеже 2022 и 2023 годов он участвовал в полемике, где в серии статей спорил с другим консервативным мыслителем Марком Хелприном о политике в отношении России.

Украина является жизненно важным интересом России. Но это периферийный сюжет для США. А одна из элементарных ошибок государственного управления — это прижать своего противника к стенке из-за того, что он считает жизненно важным, но что для тебя самого является незначительным придатком

Майкл Энтондиректор по политическому планированию Госдепа США

Энтон также подчеркивал, что Украина состоит из «регионов с русским большинством», что представляет важность для России. По его словам, США физически не способны поддерживать Киев и, если они далее будут оказывать военную помощь, мир столкнется с угрозой ядерной войны.

Кроме того, он считает, что причиной начала специальной военной операции (СВО) является экспансия НАТО на Восток и нежелание слушать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности.

Было время, когда Россия хотела быть в либеральном миропорядке, но Запад сказал нет. Потом Россия попросила оставить ее в покое. Запад окружил ее или заставил почувствовать себя окруженной. Теперь Россию подталкивают [к конфликту]

Майкл Энтондиректор по политическому планированию Госдепа США

По мнению автора, США следует как можно скорее завершить конфликт на Украине, чтобы сконцентрироваться на внутренних проблемах страны.

Что Майкл Энтон будет делать в Стамбуле?

Как сообщает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источники, Энтон проведет встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим делегацию Москвы на переговорах в Стамбуле.

При этом уточняется, что его не будет на непосредственной встрече России с Украиной и Турцией.

Как отмечали ранее в Госдепе, его действия «являются частью более широких дипломатических усилий по изучению путей к урегулированию конфликта на Украине».

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Какие ожидания у США от переговоров на Украине?

Параллельно с Энтоном в Стамбул прибыл его начальник — госсекретарь США Марко Рубио. По прилете он направился на встречу с главами МИД Турции и Украины Хаканом Фиданом и Андреем Сибигой.

По данным источника AFP, к встрече также присоединился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. AFP обратило внимание, что ни Сибига, ни Ермак не входят в состав украинской делегации на переговорах с Россией.

Фото: Khalil Hamra / Reuters

При этом Рубио ранее уже выражал скепсис относительно возможных результатов переговоров в Стамбуле. По его словам, лишь встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сможет положить конец конфликту на Украине.

Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку

Марко Рубиогосударственный секретарь США

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что администрация Трампа постепенно становится «нетерпеливой» из-за пробуксовки мирных переговоров и теперь американская сторона открыта «практически для любого механизма урегулирования».

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