«Украина жизненно важна для России». США отправили на переговоры в Стамбул Майкла Энтона. Что он думает об украинском конфликте?

США на переговорах с РФ в Турции представит представитель Госдепа Энтон

Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает агентство Reuters.

Как отмечал журнал Politico в апреле этого года, Энтон является малозаметным, но очень влиятельным в вопросах внешней политики чиновником администрации президента США Дональда Трампа. С его именем связывают победу политика на выборах 2016 года. Также его называют одним из главных публицистов Республиканской партии.

Кто такой Майкл Энтон, какая у него позиция по конфликту на Украине и что он будет делать в Стамбуле — в материале «Ленты.ру».

Майкл Энтон Фото: state.gov

Что известно о позиции Майкла Энтона по конфликту на Украине?

Майкл Энтон — бывший член Совета по национальной безопасности при первом сроке Трампа и научный сотрудник Института Клермонта, являющегося одним из наиболее влиятельных консервативных интеллектуальных центров США.

Как Майкл Энтон повлиял на победу Трампа в 2016 году? Майкл Энтон прославился как спичрайтер и политический эссеист, с которым работали многие известные деятели, включая бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс и миллиардера Руперта Мердока. Кроме того, он известен как последователь одного из самых влиятельных политических философов XX века Лео Штрауса, который работал в колледже, где позже будущий сотрудник Госдепа получит образование. Несколько раз он публиковал программные статьи, в которых высказывался о проблемах США и Республиканской партии. Одним из самых влиятельных его текстов стало эссе «Выборы рейса 93», где Энтон сравнил возможную победу Хиллари Клинтон с захватом самолета террористами 11 сентября 2001 года. Там же он призывал сомневающихся в Трампе консерваторов дать шанс и поддержать его кандидатуру на выборах 2016 года, чтобы не допустить прихода к власти демократов. «Выборы рейса 93» получили широкую огласку среди консервативных спикеров и позволили как многим идеологам республиканцев, так и их обычным избирателям присмотреться к Трампу и поддержать его на выборах. В связи с этим Энтона часто называют самым влиятельным мыслителем-республиканцем, который смог оформить резкий стиль и популизм президента в сложные философские и интеллектуальные концепции.

На полях его журнала будущий сотрудник Госдепа многократно критиковал участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине и военную помощь Киеву. В частности, на рубеже 2022 и 2023 годов он участвовал в полемике, где в серии статей спорил с другим консервативным мыслителем Марком Хелприном о политике в отношении России.

Украина является жизненно важным интересом России. Но это периферийный сюжет для США. А одна из элементарных ошибок государственного управления — это прижать своего противника к стенке из-за того, что он считает жизненно важным, но что для тебя самого является незначительным придатком Майкл Энтон директор по политическому планированию Госдепа США

Энтон также подчеркивал, что Украина состоит из «регионов с русским большинством», что представляет важность для России. По его словам, США физически не способны поддерживать Киев и, если они далее будут оказывать военную помощь, мир столкнется с угрозой ядерной войны.

Кроме того, он считает, что причиной начала специальной военной операции (СВО) является экспансия НАТО на Восток и нежелание слушать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности.

Было время, когда Россия хотела быть в либеральном миропорядке, но Запад сказал нет. Потом Россия попросила оставить ее в покое. Запад окружил ее или заставил почувствовать себя окруженной. Теперь Россию подталкивают [к конфликту] Майкл Энтон директор по политическому планированию Госдепа США

По мнению автора, США следует как можно скорее завершить конфликт на Украине, чтобы сконцентрироваться на внутренних проблемах страны.

Что Майкл Энтон будет делать в Стамбуле?

Как сообщает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источники, Энтон проведет встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим делегацию Москвы на переговорах в Стамбуле.

При этом уточняется, что его не будет на непосредственной встрече России с Украиной и Турцией.

Как отмечали ранее в Госдепе, его действия «являются частью более широких дипломатических усилий по изучению путей к урегулированию конфликта на Украине».

Какие ожидания у США от переговоров на Украине?

Параллельно с Энтоном в Стамбул прибыл его начальник — госсекретарь США Марко Рубио. По прилете он направился на встречу с главами МИД Турции и Украины Хаканом Фиданом и Андреем Сибигой.

По данным источника AFP, к встрече также присоединился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. AFP обратило внимание, что ни Сибига, ни Ермак не входят в состав украинской делегации на переговорах с Россией.

Фото: Khalil Hamra / Reuters

При этом Рубио ранее уже выражал скепсис относительно возможных результатов переговоров в Стамбуле. По его словам, лишь встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сможет положить конец конфликту на Украине.

Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку Марко Рубио государственный секретарь США

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что администрация Трампа постепенно становится «нетерпеливой» из-за пробуксовки мирных переговоров и теперь американская сторона открыта «практически для любого механизма урегулирования».