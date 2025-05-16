Госсекреатрь США направился на встречу с главами МИД Турции и Украины

Госсекретарь США Рубио направился на встречу с главами МИД Турции и Украины

Госсекреатрь США Марко Рубио по прилете в Стамбул направился на встречу с главами МИД Турции и Украины Хаканом Фиданом и Андреем Сибигой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

По данным источника агентства, к встрече также присоединился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. AFP Обратило внимание, что что ни Сибига, ни Ермак не входят в состав украинской делегации на переговорах с Россией.

Ранее стало известно, что на 12:30 также запланирована встреча представителей России, Украины и Турции. Помимо встречи делегаций России и Украины, в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и Турции.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.