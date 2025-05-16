Названо время проведения встречи представителей России, Украины и Турции в Стамбуле

Диписточник: Встреча России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в турецком МИД.

«Трехсторонняя встреча в формате Турция — РФ — Украина начнется в 12:30 мск», — сказал диписточник.

Уточняется, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче.

Кроме того, на 10:45 по московскому времени запланированы переговоры украинской, американской и турецкой делегаций.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения украинского конфликта. По его словам, делегации имеют шанс наработать модель, приемлемую для России, Украины и международного сообщества.