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01:27, 15 мая 2025Бывший СССР

Объявлены делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле. Трамп не поедет

Путин сформировал состав делегации России для переговоров с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

Мединский возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года. В Кремле тогда объясняли, что Мединский был выбран, так как обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой.

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Помимо основных членов делегации, сторону Москвы будут представлять четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на 15 мая у Путина намечены рабочие встречи. На уточняющий вопрос о том, пройдут ли они на территории России, представитель Кремля ответил уклончиво. «Рабочие встречи», — повторил он, улыбнувшись.

Зеленский вылетел в Турцию

По данным украинских СМИ, от Киева в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Турцию. Однако он прибудет не в Стамбул, где будет проходить диалог, а в столицу республики Анкару. Присоединится ли он к своим представителям — неясно.

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Решение о формате переговоров и о том, состоятся ли они вообще, Зеленский будет принимать непосредственно перед их началом. При этом он допустил старт диалога без президента России, подчеркнув, что Киев готов «к любым форматам переговоров».

Трамп решил не лететь на переговоры

Президент США Дональд Трамп отказался лететь в Турцию. По утверждению представителя Белого дома, он рассчитывал, что в Стамбул прибудет российский лидер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не будет участвовать в мероприятии. Заместитель постоянного представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак уточнил, что в случае участия представителей ООН в переговорах, об этом будет сообщено через офис Генерального секретаря.

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