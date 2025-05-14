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20:21, 14 мая 2025Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры в Турции без Путина

Зеленский: Украина готова к любым форматам переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции без президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы провели несколько совещаний с командой относительно формата в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. (...) Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч», — заявил Зеленский.

По его словам, присутствие президента США Дональда Трампа на переговорах «может стать наиболее сильным аргументом», а нынешняя неделя способна «многое изменить».

11 мая Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога. Будет ли российский президент лично принимать участие в предстоящей встрече, пока не раскрывается.

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