Раскрыт состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

На Украине раскрыли состав делегации для переговоров в Стамбуле с Россией, которые состоятся в четверг, 15 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным издания, в переговорах с украинской стороны примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.
«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции», — уточняется в сообщении.
Состав российской делегации пока неизвестен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры в Стамбуле без президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Киев готов «к любым форматам переговоров».