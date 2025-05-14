Раскрыт состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

«Страна.ua»: В переговорах в Стамбуле примут участие Ермак, Умеров и Сибига

На Украине раскрыли состав делегации для переговоров в Стамбуле с Россией, которые состоятся в четверг, 15 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, в переговорах с украинской стороны примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции», — уточняется в сообщении.

Состав российской делегации пока неизвестен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры в Стамбуле без президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Киев готов «к любым форматам переговоров».