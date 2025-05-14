Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:31, 14 мая 2025Бывший СССР

Раскрыт состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

«Страна.ua»: В переговорах в Стамбуле примут участие Ермак, Умеров и Сибига
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине раскрыли состав делегации для переговоров в Стамбуле с Россией, которые состоятся в четверг, 15 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, в переговорах с украинской стороны примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции», — уточняется в сообщении.

Состав российской делегации пока неизвестен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры в Стамбуле без президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Киев готов «к любым форматам переговоров».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали о роли российского Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

    В Кремле назвали причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Российские военные уничтожили ремонтную базу ВСУ в Сумах

    Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

    Бывший игрок «Спартака» раскрыл сумму своего заработка за карьеру

    TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

    Раскрыт состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

    В России сняли с продажи игру про наркобарона

    В Германии выступили против новых санкций в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости