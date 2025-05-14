В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в день переговоров в Стамбуле

Песков заявил, что на 15 мая у Путина намечены рабочие встречи

В день переговоров России и Украины в Стамбуле, запланированных на 15 мая, у президента Владимира Путина намечены рабочие встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым, видео размещено в Telegram.

На уточняющий вопрос о том, пройдут ли рабочие встречи президента на территории России, представитель Кремля ответил уклончиво. «Рабочие встречи», — повторил он, улыбнувшись.

Ранее Песков заявил, что Кремль пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле. По его словам, эту информацию раскроют после соответствующего указания Путина. Он также подчеркнул, что все сказанное президентом касательно прямых переговоров с Киевом актуально.

В свою очередь, сенатор Совфеда Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что состав российской делегации будет зависеть от готовности другой стороны к конструктивному диалогу.