В России высказались о составе делегации на переговорах в Стамбуле

Сенатор Климов: Состав делегации в Стамбуле зависит от конструктивности диалога

Решение о составе делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет приниматься российской стороной, исходя из готовности Киева к конструктивному диалогу, предположил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы не ограничиваем себя в вопросах, связанных с переговорами. Но имеются ввиду переговоры конкретные, продуктивные и конструктивные. Нам необходимо точно понимать, готовы ли к этому наши иностранные визави, и если да, то на каком уровне», — сказал Климов.

Определение состава российской делегации на переговорах, по словам сенатора, будет зависеть именно от готовности другой стороны к конструктивному диалогу. Политик подчеркнул, что решение также будет приниматься, исходя из интересов государства.

«В Москве над этим работают профессиональные люди. Уверен, их решения будут взвешенными и продуманными, соответствующими интересам нашей страны», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле. Он подчеркнул, что все, сказанное Путиным, сохраняет свою актуальность, и российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.