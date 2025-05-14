Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 14 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о составе делегации на переговорах в Стамбуле

Сенатор Климов: Состав делегации в Стамбуле зависит от конструктивности диалога
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Решение о составе делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет приниматься российской стороной, исходя из готовности Киева к конструктивному диалогу, предположил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы не ограничиваем себя в вопросах, связанных с переговорами. Но имеются ввиду переговоры конкретные, продуктивные и конструктивные. Нам необходимо точно понимать, готовы ли к этому наши иностранные визави, и если да, то на каком уровне», — сказал Климов.

Определение состава российской делегации на переговорах, по словам сенатора, будет зависеть именно от готовности другой стороны к конструктивному диалогу. Политик подчеркнул, что решение также будет приниматься, исходя из интересов государства.

«В Москве над этим работают профессиональные люди. Уверен, их решения будут взвешенными и продуманными, соответствующими интересам нашей страны», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле. Он подчеркнул, что все, сказанное Путиным, сохраняет свою актуальность, и российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Холли Берри столкнулась с неудобствами в Каннах из-за нового дресс-кода

    Названа избегающая наказания за просрочку оплаты ЖКУ категория россиян

    В ДУМ прокомментировали сообщения о выплатах россиянкам за принятие ислама

    В России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Трамп пожал руку политику из американского списка террористов

    Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

    Путин начал переговоры с премьером Малайзии

    Украина пыталась ударить по Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости