Песков отказался озвучивать состав российской делегации в Стамбуле

Песков: Москва пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле

Кремль пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, все, сказанное президентом Владимиром Путиным, сохраняет свою актуальность и российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.

Ранее Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности региону. По его словам, европейская архитектура стратегической безопасности находится в плачевном состоянии. Он добавил, что ядерным державам предстоит предпринять значительные усилия для ее формирования.