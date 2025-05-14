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12:53, 14 мая 2025Бывший СССР

Песков отказался озвучивать состав российской делегации в Стамбуле

Песков: Москва пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Кремль пока не озвучивает состав российской делегации в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, все, сказанное президентом Владимиром Путиным, сохраняет свою актуальность и российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.

Ранее Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности региону. По его словам, европейская архитектура стратегической безопасности находится в плачевном состоянии. Он добавил, что ядерным державам предстоит предпринять значительные усилия для ее формирования.

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