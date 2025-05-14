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12:39, 14 мая 2025Мир

В Кремле назвали последствия распространения ядерного оружия в Европе

Песков: Распространение ядерного оружия в Европе не добавит ей безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности региону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Распространение ядерного оружия на европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, европейская архитектура стратегической безопасности находится в плачевном состоянии. Он добавил, что ядерным державам предстоит предпринять значительные усилия для ее формирования.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсуждать инициативы по размещению в странах Евросоюза самолетов с ядерным оружием.

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