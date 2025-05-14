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00:42, 14 мая 2025Мир

Макрон высказался о размещении самолетов с ядерным оружием в Европе

Макрон: Франция готова обсуждать размещение самолетов с ядерным оружием в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж обсуждать инициативы по размещению в странах Евросоюза самолетов с ядерным оружием. Об этом он высказался в интервью телеканалу TF1.

Макрон также снова напомнил, что последнее слово в этом вопросе всегда будет оставаться за президентом Франции — верховным главнокомандующим.

«В ближайшие недели и месяцы я определю параметры для проведения дискуссий о размещении самолетов с ядерным оружием за пределами Франции в других странах ЕС», — подчеркнул он.

Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он подчеркнул, что Франция имеет особый статус в европейской обороне, заверив, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».

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