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22:23, 5 марта 2025Мир

Макрон обсудит использование французского ядерного оружия для защиты всей Европы

Макрон обсудит использование французского ядерного оружия для защиты ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза (ЕС). Трансляцию речи политика ведет BFMTV.

Франция имеет особый статус в европейской обороне, подчеркнул глава государства. Он заверил, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».

Макрон сообщил, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».

Ранее сообщалось, что ядерное сдерживание Великобритании не работает без участия США. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брэндону Вайхерту.

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