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18:10, 5 марта 2025Наука и техника

Стало известно о неработающем ядерном сдерживании Великобритании

TNI: Ядерное сдерживание Великобритании не работает без участия США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ядерное сдерживание Великобритании не работает без участия США. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брэндону Вайхерту.

Автор заметил, что британское ядерное сдерживание опирается исключительно на американскую технологию баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II, созданную оборонным подрядчиком Lockheed Martin.

«Более того, в отличие от французов, у которых есть ядерная диада (воздушный и морской ядерные компоненты), у британцев есть [только] ядерная монада. Их единственный путь для запуска ядерного оружия — очень ограниченный атомный подводный флот, а именно подводная лодка класса Vanguard», — пишет Вайхерт.

В октябре РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона сообщило, что США заключили контракт на 2,1 миллиарда долларов на производство БРПЛ Trident II с новыми ядерными боеголовками.

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