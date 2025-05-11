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20:12, 11 мая 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

Зеленский: Буду лично ждать Путина в Турции 15 мая, если наступит перемирие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому лидеру Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 11 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии.

«И буду ждать путина в четверг в Турции. Лично», — написал он.

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча руководства Украины с «коалицией желающих». В переговорах участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президента Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. По итогам мероприятия было сделано заявление о том, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

В свою очередь, Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в турецком Стамбуле.

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