Стало известно об отсутствии генсека ООН на переговорах России и Украины в Стамбуле

Хак: Генсек ООН Гутерриш не поедет в Стамбул на переговоры 15 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая. Об этом заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит РИА Новости.

«Генерального секретаря не будет», — ответил Хак на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в случае участия представителей ООН в переговорах, об этом будет сообщено через офис Генерального секретаря.

Днем 14 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине. Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио посетят турецкий город в пятницу, 16 мая.