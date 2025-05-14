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20:10, 14 мая 2025Мир

Стало известно об отсутствии генсека ООН на переговорах России и Украины в Стамбуле

Хак: Генсек ООН Гутерриш не поедет в Стамбул на переговоры 15 мая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая. Об этом заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит РИА Новости.

«Генерального секретаря не будет», — ответил Хак на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в случае участия представителей ООН в переговорах, об этом будет сообщено через офис Генерального секретаря.

Днем 14 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине. Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио посетят турецкий город в пятницу, 16 мая.

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