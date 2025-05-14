Делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине

Спецпосланник Уиткофф заявил, что поедет в Стамбул вместе с Рубио только 16 мая

Американская делегация прибудет в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта на Украине только 16 мая, несмотря на то, что встреча запланирована на четверг, 15 мая. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, его слова передает Reuters.

«Мы вместе с [госсекретарем США Марко] Рубио прибудем в Стамбул в пятницу, 16 мая», — отметил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что спецпосланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф отправятся на прямые переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

В то же время глава Белого дома заявил, что не исключает возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. По его словам, на четверг его расписание полностью заполнено делами, однако он готов найти время для того, чтобы поговорить лично с президентом России об урегулировании украинского кризиса.