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13:41, 14 мая 2025Мир

Трамп не исключил возможности встречи с Путиным в Турции

Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с Путиным в Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал», — сказал он.

По его словам, встреча может состояться, если она приблизит конец конфликта на Украине. Однако американский лидер отметил, что на четверг в его расписании все расписано.

Ранее Трамп рассказал, что США ожидают «довольно хороших» результатов по итогам возможных переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон также упорно работает, чтобы остановить боевые действия на Украине.

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