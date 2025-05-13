Трамп раскрыл свои ожидания от переговоров России и Украины в Стамбуле

Трамп: США ждут довольно хороших результатов от переговоров России и Украины

США ожидают «довольно хороших» результатов по итогам возможных переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Переговоры между российской и украинской сторонами могут привести к хорошим результатам. (...) США упорно работают, чтобы остановить боевые действия на Украине», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал присутствие госсекретаря США Марко Рубио и других американских эмиссаров на переговорах России и Украины.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф отправятся на переговоры на встречу в Стамбуле.