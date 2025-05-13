Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 13 мая 2025Мир

Спецпосланники Трампа полетят на переговоры России и Украины

Спецпосланники Трампа Уиткофф и Келлог отправятся на переговоры по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся на переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для возможных переговоров в четверг о том, как положить конец войне России на Украине», — сообщает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает готовиться к предстоящим переговорам в Стамбуле 15 мая.

11 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту, заявив, что Киеву следует согласиться на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости