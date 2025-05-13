Спецпосланники Трампа полетят на переговоры России и Украины

Спецпосланники Трампа Уиткофф и Келлог отправятся на переговоры по Украине

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся на переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для возможных переговоров в четверг о том, как положить конец войне России на Украине», — сообщает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает готовиться к предстоящим переговорам в Стамбуле 15 мая.

11 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту, заявив, что Киеву следует согласиться на него.