В Кремле раскрыли подробности подготовки к переговорам в Стамбуле

Песков: РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая

Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал он.

По словам Пескова, больше Кремль ничего по этому поводу комментировать не собирается.

Кроме того, президент США Дональд Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул, которые могут состояться 15 мая. Он добавил, что эта встреча Москвы и Киева может закончиться положительно.

Ранее Песков ответил на вопрос о представителях России на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Кремль сообщит о том, кто представит Москву, когда российский лидер Владимир Путин посчитает это нужным.