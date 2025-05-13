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12:52, 13 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли подробности подготовки к переговорам в Стамбуле

Песков: РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал он.

По словам Пескова, больше Кремль ничего по этому поводу комментировать не собирается.

Кроме того, президент США Дональд Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул, которые могут состояться 15 мая. Он добавил, что эта встреча Москвы и Киева может закончиться положительно.

Ранее Песков ответил на вопрос о представителях России на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Кремль сообщит о том, кто представит Москву, когда российский лидер Владимир Путин посчитает это нужным.

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