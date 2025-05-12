Трамп допустил поездку в Стамбул на переговоры по Украине

Трамп заявил, что может приехать на переговоры по Украине в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул, которые могут состояться 15 мая. Его слова передает ТАСС.

«Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что надеется на то, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приедут в Стамбул и проведут встречу. Он также выразил надежду на положительные итоги переговоров.

Ранее Трамп заявил, что он настоял на проведении встречи между представителями России и Украины 15 мая.