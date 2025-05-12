Трамп настоял на проведении встречи между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп настоял на проведении встречи между представителями России и Украины 15 мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», — сказал он.
Трамп подчеркнул важность данной встречи и добавил, что на переговорах Москвы и Киева можно добиться положительных результатов.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина могут встретиться в ближайшие дни для достижения компромисса по урегулированию конфликта. По его словам, Анкара хочет, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня.