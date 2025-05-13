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12:51, 13 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о представителе России на переговорах в Стамбуле

Кремль сообщит о том, кто представит Россию, когда Путин посчитает нужным
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Кремль сообщит о том, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле, когда глава государства Владимир Путин посчитает это нужным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — отметил представитель Кремля.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, возобновив прерванный в 2022 году «стамбульский формат». Украинский лидер Владимир Зеленский назвал заявление «хорошим знаком», но потребовал от Москвы прекращения огня 12 мая сроком на 30 дней как необходимое условие.

В свою очередь, российская сторона указала, что новый стамбульский формат должен состояться с учетом «реалий на земле». Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Москва в скором времени сообщит конкретный состав переговорщиков.

ЖЗЛ
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