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17:51, 12 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

«Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

Экс-торгпред Сезер: Переговорные позиции Украины в Стамбуле серьезно ухудшились
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости / POOL

Переговорные позиции Украины на предстоящей встрече 15 мая в Стамбуле серьезно ухудшились, и сейчас время работает в пользу России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, возобновив прерванный в 2022 году «стамбульский формат». В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Москвы прекращения огня 12 мая сроком на 30 дней как необходимое условие. Он также добавил, что приедет в Турцию лично и будет ожидать там российского президента.

Украина создала себе много проблем перед Стамбулом

Айдын Сезер подчеркнул, что, сорвав соглашения трехлетней давности, Киев создал себе еще больше проблем, так как, помимо достигнутых ранее договоренностей, Москва теперь потребует признать контроль над Херсонской и Запорожской областями.

При этом он отметил, что Путин успешно «бросил вызов Западу» своим предложением, вызвав замешательство многих политиков.

«Конечно, это совсем другой процесс, нежели переговоры, которые проходили в 2022 году. Эта ситуация является примером того, как много Украина потеряла, отказавшись от мирного процесса», — резюмировал аналитик.

В чем суть Стамбульских соглашений?

15 июня 2024 года газета The New York Times (NYT) опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Проект соглашения содержит 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.

В частности, стороны договорились о следующих положениях:

1. Отказ от членства Украины в военных альянсах, включая НАТО. При этом Россия не возражала против интеграции Киева в Европейский союз.

2. Запрет на поставки иностранного оружия Киеву. Сокращение численности Вооруженных сил Украины.

3. Признание Крыма частью России, а также независимости ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

4. Возвращение русского языка в правительственные и судебные учреждения Украины в течение 30 дней с момента подписания соглашений, полный отказ от дискриминации по языковому признаку.

5. Разрыв Украиной международных соглашений, которые могут интерпретироваться как нарушающие нейтральный статус государства.

6. Страны-постоянные члены Совета Безопасности ООН, а именно США, Великобритания, Китай, Франция и Россия, выступали гарантами подписанных соглашений.

По данным NYT, вопросы о численности вооружений, статусе русского языка и евроинтеграции стали основными камнями преткновения между Москвой и Киевом. Кроме того, российская сторона пыталась включить в переговорную повестку отмену западных санкций.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Россия может воспользоваться разладом Трампа с Европой

Кроме того, Сезер обратил внимание на то, что нынешняя международная обстановка более выгодна России, чем на момент стамбульских переговоров 2022 года.

В частности, он указал на действия администрации президента США Дональда Трампа, которые серьезно отличаются от политики бывшего американского лидера Джо Байдена. Три года назад он вместе со странами Европы взял курс на оказание максимальной военной помощи Украине.

Западный мир, а именно США и Европа, имеют разные взгляды на многие вопросы, касающиеся мира. Это, несомненно, очень выгодная ситуация для России

Айдын Сезерполитолог, экс-торгпред Турции в России

Эксперт отметил, что Зеленский согласился на призыв Путина о переговорах, забыв про собственные законодательные ограничения на их ведение. По его словам, это серьезный шаг назад для Украины, на который повлиял Трамп из-за своего желания как можно скорее остановить конфликт.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Исход переговоров зависит от давления Запада на Украину

Сезер также указал, что Зеленский остается очень зависим от западных лидеров, чьи позиции по конфликту на Украине расходятся. Он предположил, что перспективы мирного урегулирования определит тот, кто конкретно повлияет на Киев.

При этом экс-торгпред подчеркнул, что позиция политиков Европейского союза (ЕС) более конфронтационная в отношении России. По его словам, они могут сорвать новый стамбульский процесс, что в долгосрочной перспективе еще больше ухудшит позиции Киева и укрепит Москву из-за ситуации на фронте.

Зеленскому нужно осознать, что время работает против Украины. Под влиянием европейских лидеров и под их руководством продолжение войны, несомненно, создаст более неблагоприятные условия для Киева

Айдын Сезерполитолог, экс-торгпред Турции в России

В связи с этим, добавил политолог, сейчас компромисс по Украине маловероятен и риск провала переговоров остается высоким.

Ранее Трамп выразил оптимизм после предложения Путина провести встречу в Стамбуле, а позже потребовал от Зеленского согласиться на нее немедленно. Американский лидер также назвал грядущую неделю возможных переговоров великой.

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При этом европейские политики жестче высказались о предложении России. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал заявления Путина, потребовав прекращение огня с 12 мая в качестве необходимого условия. Аналогичным образом высказался и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Однако позже газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что французский и немецкий лидеры попросили Зеленского пойти на компромисс и согласиться на прямую встречу с российскими представителями.

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