«Победу одержали только благодаря нам». Что говорят мировые лидеры о Дне Победы и Второй мировой войне?

Трамп: США сыграли ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне

80-летие победы в Великой Отечественной войне, которое стало важнейшей памятной датой в России, вспоминают и в других странах мира. При этом, несмотря на конфликт на Украине и напряженные отношения с Россией, даже в некоторых европейских странах указывают на решающий вклад СССР в разгром нацизма. Впрочем, в каждой из стран прежде всего говорят о собственном вкладе в победу во Второй мировой войне.

Что говорил Дональд Трамп о победе во Второй мировой войне?

Историю Второй мировой войны недавно начали активно вспоминать в администрации президента США Дональда Трампа. Накануне юбилея американский лидер объявил о ключевой роли своей страны в победе во Второй мировой войне. Именно благодаря Соединенным Штатам, по его словам, стало возможным победить нацисткую Германию.

Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это США. Победа была одержана только благодаря нам Дональд Трамп президент США

Кроме того, Дональд Трамп:

рассказывал о храбрости и доблести американских солдат, участвовавших во Второй мировой войне;

сравнивал роль США во Второй мировой войне с их участием в Первой мировой;

предлагал сделать 8 мая праздничным днем.

При этом любопытно, что победу во Второй мировой войне Дональд Трамп связывал исключительно с разгромом нацистской Германии.

Победу над Японией, в которой США действительно играли важнейшую роль, в своих последних заявлениях он совсем игнорировал.

Фото: Виктор Кинеловский / РИА Новости

Вместе с тем еще в январе он признавал, что Россия помогла США одержать победу во Второй мировой войне, хотя также не говорил о ее ключевой роли.

Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жителей Дональд Трамп президент США

Кроме того, совместное участие США и СССР во Второй мировой войне Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора в феврале. Тогда он упомянул, что:

две страны вместе успешно сражались в ходе мирового конфликта;

и США, и Россия понесли огромные потери.

Мы оба вспомнили о великой истории наших стран и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Россия потеряла десятки миллионов человек и мы, в свою очередь, также понесли огромные потери Дональд Трамп президент США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как о победе над нацизмом вспоминают во Франции?

В большинстве европейских стран о роли России в победе над нацизмом вспоминают значительно реже, хотя ранее ее вклад часто признавался. Так, например, во Франции до начала конфликта на Украине, президент Эммануэль Макрон признавал вклад России в победу над нацизмом. К памятной дате он:

поздравлял российское руководство и лично Владимира Путина с Днем Победы;

выражал признательность русскому народу за победу в войне;

говорил об общей памяти французов и русских.

При этом еще в те времена политик обвинял Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны По его словам, российское руководство уже давно называло Польшу виновной в развязывании конфликта.

После начала конфликта на Украине упоминания о России в контексте борьбы с нацистской Германией прекратились. В памятный день 8 мая Эммануэль Макрон указывает на роль Франции в войне, историю французского Движения сопротивления.

Российские представители, например, не участвовали в памятных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, хотя ранее Владимира Путина приглашали на подобные юбилеи

Вместе с тем представители оппозиционных сил во Франции признавали ведущую роль России в победе над нацизмом. В последнее время об этом говорили, например:

лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур;

евродепутаты от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Тьерри Мариани.

Именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу Эрик Земмур лидер партии «Реконкиста»

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Что об итогах Второй мировой войны говорят в Германии?

Для современного немецкого руководства победа над нацизмом продолжает восприниматься днем собственного освобождения. Тем не менее с началом конфликта на Украине канцлер Олаф Шольц в своих выступлениях часто проводил параллели с современными событиями. Так, например, в 2022 году он:

напоминал, как русские и украинцы вместе воевали с нацистской Германией;

признавал вину Германии перед русским и украинским народами;

указывал на жертвы среди мирного населения в обоих конфликтах;

осуждал действия России и сравнения ее шагов с борьбой с нацизмом.

Хотя в целом Олаф Шольц говорил о вкладе всех союзников в победу над нацизмом, в одном из выступлении он указал, что ключевую роль в этом сыграли Соединенные Штаты. По его словам, США даже освободили Германию и помогли немцам преодолеть наследие нацизма.

Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией Олаф Шольц канцлер Германии в 2021-2025 годах

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Какова позиция других европейских стран?

Несколько лидеров европейских стран в этом году примут участие в памятных мероприятиях 9 мая в Москве. Помимо президента Белоруссии Александра Лукашенко, это премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который будет единственным лидером стран Европейского союза (ЕС) и НАТО на Красной площади в этот день, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Республики Сербской (части Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Роберт Фицо накануне неоднократно высказывался о роли СССР во Второй мировой войне. К примеру, он:

указывал на решающий вклад Красной Армии в разгроме нацистов;

признавал, что без СССР победить нацистскую Германию было бы невозможно;

отмечал ключевую роль Красной Армии в освобождении Чехословакии;

подчеркивал, что в Словакии помнят о заслугах Советского Союза во Второй мировой войне;

готов лично благодарить Россию и ее руководство за советский вклад в победу.

Я верю, что 9 мая у меня будет возможность лично поблагодарить Москву за ту помощь, которую оказала нам Красная армия. Да здравствует великая Красная армия! Роберт Фицо премьер-министр Словакии

С другой стороны, президент Сербии Александр Вучич ранее указывал, что помощь СССР в освобождении Югославии была ограниченной. По его мнению, именно сербские партизаны освободили страну от нацистов.

Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия Александр Вучич президент Сербии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: Janos Kummer / Getty Images

Как относятся к Дню Победы в Китае?

Наконец, одним из гостей парада Победы будет председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне 9 мая Министерство иностранных дел Китая опубликовало сообщение к 80-летию победы над нацизмом.

В этой публикации:

Вторая мировая война называлась Мировой антифашистской войной, Великой Отечественной войной для России и войной сопротивления китайского народа японским захватчикам;

указывались огромные жертвы российского и китайского народов;

признавался исторический вклад России и Китая в победу.

При этом сообщалось, что ожидают ответный визит Владимира Путина в Китай в начале сентября, в дни 80-летия капитуляции Японии.