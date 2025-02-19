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13:22, 19 февраля 2025Мир

Си Цзиньпин приедет в Москву на 9 Мая

Лавров: Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на 80-летие Победы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: WU HAO / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент России Владимир Путин приедет в Китай в августе или сентябре в годовщину победы над Японской империей во Второй мировой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа — начале сентября», — рассказал дипломат в ходе выступления в Госдуме.

10 февраля Лавров заявил, что лидеры стран — участниц СНГ будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. Также 31 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что приедет в Россию на парад Победы.

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