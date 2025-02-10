Лавров объявил о присутствии лидеров СНГ на параде 80-летия Победы

Лавров: Лидеры СНГ будут присутствовать на параде 80-летия Победы

Лидеры стран-членов СНГ будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. Уверенность в этом выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он заявил об этом в присутствии представителей посольств стран-участниц содружества. «В эти дни мы все вместе. Точно так же, как наши руководители будут вместе на параде Победы 9 мая в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров.

10 февраля в России празднуется День дипломатического работника. Он установлен указом президента от 31 октября 2002 года.

Ранее о своем намерении посетить парад Победы в Москве заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он анонсировал свой визит в Москву в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

