Токаев решил приехать в Москву на 80-летие Победы

Токаев анонсировал визит в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал свой визит в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, слова казахского лидера приводит Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы, я с большим удовольствием принял приглашение», — сказал он.

В октябре 2024 года Владимир Путин заявил, что страны — участницы СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что 2025 год для них станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.