Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 30 января 2025Бывший СССР

Токаев решил приехать в Москву на 80-летие Победы

Токаев анонсировал визит в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал свой визит в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, слова казахского лидера приводит Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы, я с большим удовольствием принял приглашение», — сказал он.

В октябре 2024 года Владимир Путин заявил, что страны — участницы СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что 2025 год для них станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше