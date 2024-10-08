Путин анонсировал празднование 80-летия Победы со странами СНГ

Путин: страны-участницы СНГ совместно отметят 80-летие Победы в ВОВ

Страны-участницы СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер добавил, что в странах СНГ 2025 год станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее российский лидер заявил, что взаимодействие в рамках Содружества является одним из главных приоритетов российской политики. Он также назвал страны объединения самыми близкими соседями и друзьями.

8 октября белорусский президент Александр Лукашенко поддержал восстановление «семьи СНГ» в ее прежнем составе.