Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 8 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе

Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» с Грузией, Молдавией и Украиной

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в поддержку восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — сказал он.

Президент подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в СНГ. По его словам, все государства, которые не оторвались от Содружества, показывают приличные результаты и не потеряли управления страной, оставаясь полноценными субъектами международных отношений.

Ранее Лукашенко назвал вяканьем призывы на Украине вторгнуться на территорию Белоруссии. По его словам, к этому в Киеве призывают люди, которые ни за что не отвечают.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили об отмене второго саммита мира в ноябре

      Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

      Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой

      Российские пограничники покинут Армению

      Стало известно о взрывах в Харькове

      Германия забеспокоилась из-за возможного возвращения Трампа

      Сложности Сербии по вступлению в ЕС связали с поддержкой России

      Известная художница снялась с небритыми подмышками для журнала

      Жителей еще одного микрорайона в Феодосии начали эвакуировать из-за пожара на нефтебазе

      Черные риелторы лишили пенсионеров квартир на 240 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше