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15:20, 8 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал вяканьем призывы на Украине вторгнуться на территорию Белоруссии

Лукашенко назвал вяканьем призывы на Украине вторгнуться в Белоруссию

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вяканьем призывы на Украине вторгнуться на территорию республики. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Пусть попробуют. Мы их ждем. (…) Это просто вяканье обычное. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента [Украины Владимира] Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста о призывах «некоторых голов» на Украине идти на Белоруссию.

Лукашенко также назвал возможное вторжение Киева на белорусскую территорию головной болью, которая приведет к краху. По его словам, к этому призывают люди, которые ни за что не отвечают.

Ранее белорусский лидер рассказал, что Минск поддерживает контакты с властями Украины. Как он уточнил, Белоруссия имеет минимальное количество каналов для связи с украинским руководством.

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      Кристина Есикова
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