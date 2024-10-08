Лукашенко рассказал о поддерживаемом контакте с властями Украины

Лукашенко: Белоруссия поддерживает контакты с властями Украины

Белоруссия поддерживает контакты с властями Украины. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам политика, Белоруссия имеет минимальное количество каналов для контакта с властями в Киеве. Они используются для решения вопросов по обмену военнопленных между Россией и Украиной и по гумманитарным вопросам.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна поможет Украине в восстановлении после окончания конфликта с Россией. По словам президента, властям в Киеве необходимо задуматься о будущей отстройке объектов на своей территории уже сейчас.