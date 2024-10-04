Лукашенко пообещал помочь Украине в восстановлении страны

Лукашенко: Белоруссия поможет Украине в восстановлении страны

Белоруссия поможет Украине в восстановлении страны после конфликта. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

«Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну [после конфликта]. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что после президентских выборов в США руководство страны будет озабочено собственными проблемами. По его словам, Украина для них отойдет на второй план.

Ранее Александр Лукашенко пообещал предпринять все необходимые шаги для мирного сосуществования с Киевом.