Лукашенко пообещал сделать все для мирной жизни рядом с Украиной

Минск предпримет необходимые шаги, чтобы мирно сосуществовать рядом с Киевом. Сделать все необходимое для спокойной жизни вместе с Украиной пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно», — заявил белорусский лидер на встрече с жителями агрогородка Парохонск.
Он добавил, что Минск никогда не стремился к обострению отношений с Украиной, и выразил уверенность, что украинский народ тоже не видит врага в белорусах.
Ранее Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана. По его словам, республики «не дружат против третьих стран».