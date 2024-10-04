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13:58, 4 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко пообещал сделать все для мирной жизни рядом с Украиной

Лукашенко: мы сделаем все, чтобы мирно сосуществовать рядом с Украиной

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Reuters

Минск предпримет необходимые шаги, чтобы мирно сосуществовать рядом с Киевом. Сделать все необходимое для спокойной жизни вместе с Украиной пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно», — заявил белорусский лидер на встрече с жителями агрогородка Парохонск.

Он добавил, что Минск никогда не стремился к обострению отношений с Украиной, и выразил уверенность, что украинский народ тоже не видит врага в белорусах.

Ранее Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана. По его словам, республики «не дружат против третьих стран».

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      Глеб Палехов
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