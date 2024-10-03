Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

Лукашенко: Белоруссия и Азербайджан не дружат против третьих стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях с Азербайджаном, добавив, что республики «не дружат против третьих стран», передает ТАСС.

«Мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов», — рассказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Он добавил, что между Минском и Баку нет закрытых тем в отношениях, несмотря на «разного рода перипетии на международной арене».

Ранее Лукашенко заявил, что не понимает распространяемой информации о планах Минска захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) на Украине, у Минска таких планов нет. Белорусский лидер добавил, что страна «и так натерпелась от того, что произошло после взрыва этой станции», а последствия коснулись четверти территории республики.