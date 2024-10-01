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12:18, 1 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии планов захватывать ЧАЭС

Лукашенко: у Белоруссии нет планов захвата ЧАЭС
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает распространяемой информации о планах Минска захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) на Украине, у Минска таких планов нет, передает ТАСС.

«В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию», — рассказал Лукашенко на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Белорусский лидер добавил, что страна «и так натерпелась от того, что произошло после взрыва этой станции», а последствия коснулись четверти территории республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск сделает все возможное для обеспечения ядерной безопасности. Президент Белоруссии добавил, что высоко оценивает деятельность Рафаэля Гросси в обеспечивании безопасности Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС).

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