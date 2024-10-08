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15:52, 8 октября 2024Россия

Путин заявил об укреплении сотрудничества между странами СНГ

Путин: взаимодействие в рамках СНГ является одним из приоритетов для России

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Взаимодействие в рамках Содружества независимых государств (СНГ) является одним из главных приоритетов внешней политики России, заявил президент страны Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», — сказал глава государства на открытии заседания Совета глав государств —участников СНГ.

Путин также назвал насыщенной повестку дня встречи: участники уделят большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Москву для участия в заседании Совета глав государств — участников СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко размялся рубкой дров, а премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру российской столицы.

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