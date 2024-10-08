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13:14, 8 октября 2024Бывший СССР

Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву на заседание глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ), прокатился по российской столице на велосипеде. Об этом глава армянского правительства рассказал в своем Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — говорит на опубликованном видео армянский лидер.

Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам. В начале октября во время визита во Францию он проехался на велосипеде по улицам Парижа, а после возвращения в Армению проехал маршрут Ереван — Эчмиадзин — Ереван длиной 50 километров.

Ранее Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости укрепить отношения Москвы и Еревана. Он выразил надежду на развитие диалога двух стран, который будет основан на взаимопонимании и доверии.

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      Глеб Палехов
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