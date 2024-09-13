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15:26, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Риге поддержали снос памятной доски Пушкину

Власти Риги поддержали снос памятных досок Пушкину и Петру I

Фото: Hongbin / Unsplash

Совет по памятникам Рижской думы поддержал снос памятной доски русскому поэту Александру Пушкину в столице Латвии. Об этом сообщает телеканал TVNET.

Инициатором демонтажа монумента является Центр общественной памяти. Кроме того, будут убраны памятный бюст музы Пушкина Анны Керн и мемориальная доска Петру I. Как указали в совете, «бич советской идеологии» не стоит стирать из памяти общества. По этой причине демонтированные монументы нужно сохранить как свидетельство истории.

В мае 2023 года в Риге перенесли памятник Пушкину. Его поместили на склад из парка Кронвальда. Затем планировалось передать монумент музею союза художников Латвии для хранения и будущей экспозиции. 3 марта того же года совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос памятника, а в апреле идею его перемещения поддержала думская коалиция.

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      Кристина Есикова
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