Из центра Риги убрали памятник Пушкину

В Риге памятник поэту Пушкину перенесли из парка Кронвальда на склад

В Риге перенесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает портал Delfi.

Уточняется, что памятник перенесли из парка Кронвальда на склад, чтобы позднее передать его музею союза художников Латвии для хранения и будущей экспозиции.

Как отмечает издание, в 2009 году рижский совет по сохранению и развитию исторического центра и латвийская государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке, рекомендовав перенести ее в другое место. 3 марта 2023 года совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос памятника, а в апреле идею его перемещения поддержала думская коалиция.

Ранее сообщалось, что правящий блок Рижской думы согласился инициативой о сносе скульптуры Пушкина в столице Латвии. Ее демонтаж при этом обосновывался необходимостью предотвратить собрание людей рядом с памятником в День Победы.