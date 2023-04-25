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18:29, 25 апреля 2023Бывший СССР

Власти Риги решили снести памятник Пушкину из-за Дня Победы

Власти Риги решили снести памятник Пушкину, чтобы не допустить собрания рядом с ним 9 мая

Фото: РИА Новости

Правящий блок Рижской думы согласился с ранее высказанной инициативой снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в столице Латвии, сообщила вице-спикер органа Линда Озола. Ее слова передает РИА Новости.

«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены», — сказала она, заявив, что памятник незаконен. Также Озола сообщила, что памятник должен оперативно исчезнуть из городской среды латвийской столицы.

Блок Kods Rīgai, который изначально выдвинул инициативу, обосновал снос монумента необходимостью предотвратить собрание людей рядом с ним в День Победы.

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Незаконным же памятник считают из-за того, что его городу подарило посольство России, а воздвигли монумент без соблюдения всех необходимых формальностей.

Депутаты Риги предложили переименовать Пушкинский лицей из-за ассоциации с Российской империей и дать ему название Саркандаугавского. По их мнению, такое название учебного заведения «дает неправильный сигнал» латвийцам и всему остальному миру.

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Алевтина Запольская
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